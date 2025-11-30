زفاف يتحول إلى مأتم.. رصاص الاحتلال يغتال عريسا سوريًا بريف دمشق

تحولت أجواء الفرح في بلدة بيت جن بريف دمشق (جنوب غرب سوريا) إلى مأتم، بعد مقتل الشاب حسن صبيحة يوم زفافه أثناء تصديه لتوغل قوة إسرائيلية داهمت بلدته.

وقد شيع الأهالي "العريس الشهيد" وضحايا الاعتداء وسط حالة من الحزن والغضب، كما زار وفد حكومي رفيع المنطقة لتقديم واجب العزاء، متهمين إسرائيل بمحاولة جر سوريا لمواجهة عسكرية عبر استفزازات متكررة، في وقت لا يزال الحذر يخيم على المنطقة خشية تجدد هذه الاعتداءات. تقرير: عمرو حلبي

