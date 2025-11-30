مسيرة بالعاصمة التونسية تطالب بحقوق سجناء الرأي

شهدت العاصمة تونس مسيرة احتجاجية شاركت فيها منظمات نسائية وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف ما وصفه المشاركون بقمع الحريات.

وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالكف عن استهداف المعارضين للسلطة التنفيذية عبر توقيفهم ورفع قضايا يعتبرها المحتجون "ملفقة". وجاءت المسيرة بالتزامن مع موجة محاكمات شملت سياسيين وناشطين بالمجتمع المدني التونسي، في حين تؤكد السلطات احترامها للحقوق والحريات. تقرير: سيف الدين بوعلاق

المصدر: الجزيرة