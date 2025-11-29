ماذا تعرف عن مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي؟

في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، أعلنت القيادة الوسطى بالجيش افتتاح مركز للتنسيق المدني والعسكري.

وتم تعيين قائد القيادة المركزية باتريك فرانك قائدا عسكريا، والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاغن قائدا مدنيا للمركز.

وتشمل مهمة مراقبة وقف إطلاق النار و"تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".

ويضم المركز نحو 200 فرد من القوات الأميركية من ذوي الخبرة بمجالات النقل والأمن والتخطيط واللوجستيات والهندسة. كما يشارك فيه ضباط بريطانيون وممثل عن الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دول أخرى.

وقال الجيش الأردني إنه تم انتداب ممثل أردني "لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.