سوريا.. هدوء حذر يسود بلدة بيت جن عقب عملية عسكرية إسرائيلية

هدوء حذر يسود بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي جنوبي البلاد، بعدما شهدت قصفا إسرائيليا واشتباكات صباح الجمعة، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 25 آخرين من أبناء البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قالت إنها نفذت عمليتها بحثاً عن مطلوبين. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 من أفراده، بينهم ضابطان وجندي في حالة خطرة، وقد فتح الجيش تحقيقا بشأن تسريب معلومات حول العملية. تقرير: عمرو حلبي

المصدر: الجزيرة