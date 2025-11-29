تعرف على تفاصيل اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974

وُقعت اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في جنيف يوم 31 مايو/أيار 1974 للفصل بينهما بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، وقالت إن الجنود السوريين تخلوا عن مواقعهم. نتعرف أكثر على اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 في هذا الفيديو.