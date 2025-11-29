بريطانيا.. تنامي حراك دعم القضية الفلسطينية خلال الحرب على غزة

شهدت عواصم أوروبية حراكا تضامنيا متناميا مع القضية الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة، مما أدى إلى تعاظم الضغوط على الحكومات لاتخاذ قرارات تدين أفعال الحكومة الإسرائيلية.

وفي بريطانيا، تحشد الحركات التضامنية مع فلسطين قواها في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لتأكيد مطالبها الداعية لإنصاف الفلسطينيين، رغم محاولات الاحتواء والتجريم التي تواجهها من قبل الجهات الرسمية. تقرير: محمد المدهون

المصدر: الجزيرة