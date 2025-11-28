قضايا التآمر و"التسفير" تحاصر المعارضة التونسية بأحكام قاسية

اتسعت دائرة الملاحقات القضائية في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية عام 2021، وشملت قضايا جماعية كالتآمر وتسفير أفراد للقتال خارج البلاد، وأخرى فردية استهدفت معارضين بارزين.

وقد صدرت أحكام قاسية تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 52 شخصية بينهم راشد الغنوشي والعياشي زمال وعبير موسي. واتهمت منظمات حقوقية السلطات التونسية باستخدام الاحتجاز التعسفي لسحق المعارضة، ومن جانبها نفت الحكومة وجود محتجزين سياسيين مؤكدة استقلالية القضاء. تقرير: صهيب العصا

المصدر: الجزيرة