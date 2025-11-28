جيش الاحتلال يُحول منازل بطوباس إلى ثكنات للتعذيب

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة طمون بمحافظة طوباس إلى مراكز احتجاز وتعذيب ميداني خلال عملية عسكرية متواصلة.

وعاد السكان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ليجدوا منازلهم محطمة بالكامل، وقد تعرض محتجزون للضرب والتنكيل أمام عائلاتهم.

وقامت الجرافات الإسرائيلية بقطع الطرقات وخطوط المياه لإلحاق مزيد من المعاناة بالسكان. ومن جانبه يؤكد رئيس البلدية أن الهدف الحقيقي هو تدمير البنية التحتية وإيذاء المواطنين، هذا ويواجه مخيم الفارعة حصارا مماثلا وسط إطلاق نار عشوائي من الطائرات.

تقرير: محمد الأطرش