تعرف على تفاصيل توغل الاحتلال ببيت جن السورية وما سبقه من توغلات

شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي صباح الجمعة قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل 13 شخصا، وذلك إثر توغل قوات الاحتلال في البلدة لاعتقال شبان مطلوبين، وتصدي الأهالي لهم قبل انسحابهم مخلفين آلية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الهجوم يأتي في إطار عملية "سهم باشان" التي شنّها عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستهدفا خلالها مواقع عسكرية بأنحاء البلاد، كما سيطر على مواقع إستراتيجية منها جبل الشيخ، فضلا عن السيطرة على المنطقة العازلة.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل التوغل وما جرى خلاله، إضافة لاستعراض ما سبقه من توغلات منذ سقوط نظام الأسد.

تقرير: أحمد جرار