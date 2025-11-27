هجوم بالمسيرات على حقل غاز في كردستان العراق

استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، مما تسبب في انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء وتعليق العمليات في الحقل.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم الذي أصاب خزانات الغاز في الحقل تسبب باندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال. وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان العراق أوميد أحمد عن فقدان 80% من الطاقة بالإقليم بعد توقف الإمدادات الغازية من حقل كورمور نتيجة تعرضه لهجوم.