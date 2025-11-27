قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في محافظة طوباس في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، مستهدفًا 5 مناطق في المحافظة من خلال نشر قوات كبيرة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واحتجاز للفلسطينيين. عبر الخريطة التفاعلية.. ما آخر تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية بشمال الضفة الغربية؟