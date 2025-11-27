جلسة قضائية لمراجعة حظر حركة "فسلطين أكشن" في بريطانيا

تنظر محكمة في بريطانيا طعنا ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسيها بإساءة استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تستمر 3 أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.