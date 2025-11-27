الحرس الوطني الأميركي.. ماهيته ومهامه

إحدى قوات الاحتياط الرئيسية، وأقدم تشكيل عسكري في الجيش الأميركي، يتميز بخط قيادة مزدوج، إذ يمكن استدعاؤه لتنفيذ مهام على المستويين المحلي والفدرالي.

بما يشمل الاستجابة للأزمات الداخلية مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية، إلى جانب دعمه للعمليات العسكرية الخارجية. وكان استدعاء الرئيس دونالد ترامب الحرس الوطني إلى شوارع العاصمة واشنطن لدعم حملات مكافحة الجريمة قد أثار جدلا واسعا. في هذا العرض نتعرف على قوت الحرس الوطني ومهامها.

المصدر: الجزيرة