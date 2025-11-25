مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتعديلات على خطة السلام الأميركية

شهد ملف الحرب الروسية على أوكرانيا زخما سياسيا لافتا خلال الساعات الماضية مع تزايد الاتصالات الدولية بشأن مسودة خطة السلام الأميركية المعدّلة.

ففي حين قالت كييف إن مسودة الخطة المقترحة تم تعديلها خلال محادثات جنيف مع الأوروبيين والأميركيين، وجددت الحديث عن تعرضها لضغط سياسي، وصف الكرملين بنود الخطة الأصلية بأنها مقبولة.

في غضون ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن أي خطة يجب أن تعكس سلاما عادلا ودائما في أوكرانيا.

تقرير: ناصر آيت طاهر