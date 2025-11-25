غزة.. حرب صامتة على التربة الزراعية تمحو خصوبتها وتحوّلها إلى أرض جائعة

بين أنقاض البيوت في غزة، ثمة كارثة أخرى أقل ضجيجا وأكثر رسوخا في الأرض؛ التربة الزراعية نفسها تُستهدف وتُسمم.

فمع كل قذيفة وجرافة، لا يُدمَر موسم زراعي واحد فقط، بل تُمحى طبقات من الخصوبة تراكمت عبر عقود من الزمن، في منطقة يعتمد فيها أكثر من مليوني إنسان على ما تخرجه هذه الأرض من غذاء. في تقرير أحمد مرزوق، نرصد كيف تحول العدوان الإسرائيلي إلى حرب متعمدة على الحقول والتربة، حتى تصبح غزة أسيرة لتجويع من الخارج ومن الداخل، غير قادرة على إنتاج ما كانت تنتجه من خيرات أرضها.