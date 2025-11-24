وظائف روتينية تتلاشى.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل

تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل العالمي بسرعة غير مسبوقة منذ الثورة الصناعية.

ويُقدر أن نحو ربع الوظائف عالميا مهدد بدرجات متفاوتة من الأتمتة، وأن 60% من المهن تضم ما لا يقل عن 30% من الأنشطة القابلة للاستبدال، وعلى مستوى الاقتصاد العالمي يعمل اليوم نحو 3.8 مليارات عامل، وتُظهر بيانات 2025 أن الوظائف الروتينية والحسابية والكتابية والتشغيلية هي الأكثر انحسارا، في حين تتباطأ فرص نمو الوظائف المتقدمة.

تقرير: نديم الملاح