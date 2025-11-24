ناشطون بريطانيون يتحدون الاعتقال دعما لـ"فلسطين أكشن"

نظم أكثر من 50 متظاهرا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية البريطانية رفضا لتصنيف حركة “فلسطين أكشن” منظمة “إرهابية”.

ورفع المحتجون لافتات دعم للحركة "المحظورة" رغم علمهم بمواجهة الاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأكد الناشطون استعدادهم للتضحية بحريتهم للضغط على الحكومة لوقف ما وصفوه بالتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية بغزة، وذلك قبيل جلسة المراجعة القانونية لقرار الحظر.

تقرير: مينا حربلو