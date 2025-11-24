مناورات إسرائيلية في الجليل والجولان لمحاكاة التعامل مع اندلاع حرب

بدأت إسرائيل مناورات مفاجئة على الحدود الشمالية في إصبع الجليل والجولان السوري المحتل، وحملت المناورات المفاجئة اسم الدرع والعزم.

وقد بدأها الجيش الإسرائيلي على مستوى القيادة العليا في هيئة الأركان العامة لمحاكاة التعامل مع اندلاع حرب. وستختبر المناورات قدرة القيادة العسكرية العليا على تقييم الوضع واتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما فيها الجاهزية وإدارة القوات في منطقة القتال.