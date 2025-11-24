محادثات أميركية أوروبية أوكرانية في جنيف بشأن خطة الرئيس ترامب للسلام

بدأت جولة محادثات أميركية أوروبية أوكرانية في جنيف بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو إن المحادثات حققت تقدماً كبيراً لكنه لم يحدد نقاط التقدم أو الخلاف. وأكد روبيو أن مسألة الضمانات سيتم بحثها، وقال إنهم يتوقعون إنجاز المقترح المعدل قبل يوم الخميس. وقد بحث ووزراء خارجية أوروبيون مع نظيرهم الأوكراني مقترحا أوروبيا لا يفرض قيودا على الجيش الأوكراني. من جهته أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأكد العمل بدقة بما يضمن إنهاء الحرب.

تقرير: محمد البقالي