شاهد.. مقصية رونالدو الخيالية في الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا خياليا ساهم به في الفوز العريض لفريقه النصر على الخليج بنتيجة 4-1 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

هدف رونالدو جاء بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد كرة عرضية من زميلة نواف بوشل، ارتقى لها "الدون" وأسكنها الشباك بطريقة مذهلة.

وأعاد الهدف إلى الأذهان هدفا مشابها سجله رونالدو عام 2018 خلال مباراة فريقه وقتها ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الايطالي، في دوري أبطال أوروبا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم محتلا المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة خلف زميله في النصر ومواطنه جواو فيليكس الذي سجل 11 هدفا.