شاهد.. جماهير برشلونة تهتف باسم ميسي في كامب نو الجديد

هتفت جماهير برشلونة باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، في أول مباراة للفريق الكتالوني على ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد.

وفاز برشلونة -السبت الماضي- على نظيره أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في الجولة 13 من الدوري الإسباني، في ملعبه الجديد الذي أعاد افتتاحه بعد إعادة بنائه وتجديده، قبل اكتمال سعته الجماهيرية الإجمالية.

وعند وصول المباراة إلى دقيقتها العاشرة، وهو الرقم الذي ارتداه "البرغوث" في معظم فترة وجوده في برشلونة، هتفت الجماهير باسمه مرددة "ميسي، ميسي، ميسي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وثّقت هذه الهتافات التي تعبر عن مدى عشق برشلونة لنجمها الأسطوري الذي رحل عن الفريق بطريقة صادمة في صيف عام 2021.

وقال موقع "ون فوتبول" (onefootball) المتخصص في كرة القدم أنه "ورغم غيابه عن الملعب فإن ميسي لم يفقد حضوره الرمزي في هذا الحدث التاريخي"، في إشارة منه إلى خوض أول مباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو منذ أكثر من عامين.

وكان ميسي قد فاجأ جمهور برشلونة والعالم عندما نشر صورا له يوم 10 نوفمبر/تشرين الجاري وهو متواجد داخل وفي محيط ملعب كامب نو، وأرفقها برسالة عاطفية عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكتب ميسي يومها "عدت الليلة الماضية إلى المكان الذي أفتقده من أعماق روحي. مكان كنت فيه سعيدا إلى حد لا يُوصف".

وأضاف مخاطبا جماهير برشلونة "هنا حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات بأنني أسعد شخص في العالم".

وختم ميسي رسالة المؤثرة بالقول "آمل أن أستطيع العودة يوما ما، لا لأودّعكم فحسب، بل لأودّعكم كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل".