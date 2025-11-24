تصاعد المعارك في كردفان والدعم السريع يستهدف الأُبيّض بمسيّرات

تتواصل المعارك العنيفة في إقليم كردفان السوداني على جبهات متعددة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واستهدفت مسيّرة تابعة لقوات لدعم السريع منطقة "طقت" المأهولة بالسكان في مدينة الأُبَيّض عاصمة شمال كردفان. وتواصل قوات الدعم السريع هجماتها المتكررة على الفرقة الـ22 في بابنوسة بغرب كردفان، فيما يتصدى الجيش لمحاولات السيطرة، وتتصاعد حدة القتال رغم الدعوات الدولية لهدنة إنسانية لم تجد استجابة. تقرير: هيثم أويت

المصدر: الجزيرة