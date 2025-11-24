تحت أنقاض غزة.. عائلات أبيدت وأخرى لا يزال مصير أبنائها مجهولا

مئات العائلات الفلسطينية في غزة مُسحت من السجل المدني بفعل القصف والاستهداف الإسرائيلي وأكثر حالات الفقد سجلت في الأسابيع الأولى للحرب عام 2023.

لا يتسع المجال لذكر كل العائلات التي استُهدفت ضمن مجازر في غزة، فبعضها أبيدت بأكملها وأخرى فقدت أفرادا منها ولا يزال مصيرهم مجهولا. لكنّ مشهدا مصغرا عن هذه العائلات ومواقع استهدافها يؤكد أن غزة بأكملها كانت تحت النار، ومن بقي حيا فيها لا يزال يبحث عن مفقود ما زال تحت الركام. تفاصيل أكثر نتعرف عليها من خلال تقرير عبد القادر عراضة.