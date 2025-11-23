معركة انتشال المفقودين بغزة تكشف صعوبة الحفاظ على كرامة الضحايا

يبقى موضوع المفقودين في قطاع غزة من أكثر الملفات صعوبة وقسوة، فهناك تبدأ رحلة البحث الأصعب عن المفقودين تحت الركام.

إنهم بالآلاف ولا يزال مصيرهم مجهولا، في وقت تؤكد فيه البروتوكولات الدولية والقانون الدولي الإنساني على واجب البحث عنهم وصون كرامة الجثث والعائلات. إنها ليست مجرد معركة رفع أنقاض وبحث عن جثث بل معركة للحفاظ على الإنسانية وسط الركام.

تقرير: عبد القادر عراضة