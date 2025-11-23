ما أبرز الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة؟

منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اختارت إسرائيل أن تفرض خرقه كسياسة أمر واقع ومنذ ذلك الحين بلغت خروقها أكثر من 400.

ولم يعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلوبا وحيدا للخرق الممنهج لوقف إطلاق النار، بل إن الخرق تنوع بين إطلاق النار والتوغل والقصف ونسف المنازل. وخلف الخرق المستمر لوقف إطلاق النار أكثر من 340 شهيدا و800 مصابا، ويشير هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى كثافة الخروق وعنفها، مما يطرح علامات استفهام كثيرة بشأن تعريف إسرائيل لوقف إطلاق النار واستعدادها لاحترامه.

المصدر: الجزيرة