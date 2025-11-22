قوات الاحتلال تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالخليل

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة طاواس، ببلدة بيت أُولا، غرب الخليل.

كما انتشر جنود الاحتلال في محيط الأراضي ومنعوا المزارعين من دخولها، في حين طارد مستوطنون عددا من الصحفيين حاولوا توثيق الحدث، ومنعوهم بالقوة من الاقتراب من الموقع. رصد مراسل الجزيرة منتصر نصار ظروف منع قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.