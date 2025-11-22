قطر وجمهورية الكونغو توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الاقتصاد والاستثمار

تأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة قطر، وسعي لترسيخ الصلات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هكذا كانت أصداء زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكونغو الديمقراطية. زيارة عقد خلالها أمير دولة قطر محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيليمبو بالقصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا. من جانبها، قالت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية إن دولة قطر وجمهورية الكونغو وقعتا 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الاقتصاد والاستثمار ومجالات مختلفة خلال زيارة أمير دولة قطر إلى كينشاسا.

تقرير: بابا ولد حرمة