عودة نظام المراسلة المالي الدولي "سويفت" للعمل في سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عودة سوريا إلى نظام المراسلة المالي الدولي المعروف بسويفت وفق المعايير المعتمدة عالميا.

وقال حصرية إن عودة نظام سويفت إلى سوريا يشكل محطة مهمة وأساسية في دمج النظام المالي لسوريا ضمن المنظومة المصرفية العالمية. عودة سوريا إلى نظام سويفت بعد سنوات من العزلة، تدخل نظامها المالي والمصرفي مرحلة جديدة من الانفتاح على النظام المالي العالمي، لكن فعالية هذا كله، تبقى رهناً برفع العقوبات الأميركية عن البلاد، حتى تتدفق الأموال ويطمئن المستثمرون.

تقرير: عمرو حلبي