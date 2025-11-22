ساعر وسموتريتش وبن غفير يديرون المرحلة الثانية بغزة

شكلت إسرائيل طاقما وزاريا مصغرا لإدارة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يضم وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير.

ويجمع الثلاثة خلفيات يمينية متطرفة ومواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية، حيث نادى سموتريتش باحتلال غزة وتوسيع الاستيطان، فيما تبنى بن غفير نفي وجود الشعب الفلسطيني وعارض الاتفاق أصلا.

ويثير تشكيل هذا الطاقم تساؤلات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أن تشمل وقفا دائما للحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، خاصة مع تصريحات نتنياهو بتنفيذ الاتفاق بيد من حديد.