ما بنود خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا؟

تضمنت خطة الرئيس الأميركي للسلام بين روسيا وأوكرانيا 28 بندا، أبرزها -وفق وسائل إعلام أميركية- الاعتراف، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، بسيطرة روسيا بحكم الأمر الواقع على منطقة دونباس.

وتشمل سيطرة روسيا على منطقة دونباس أيضا الأراضي التي تسيطر عليها كييف. كما تضمنت الخطة إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في جزء من دونيتسك، في خيرسون وزاباروجيا اللتين تسيطر روسيا على 75% منهما. وستظل خطوط السيطرة الحالية مجمدة، مع إعادة روسيا لبعض الأراضي، وذلك مرهون بالمفاوضات. ووفقا لخطة ترامب، فإن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستعترف بسيطرة روسيا بحكم الأمر الواقع على شبه جزيرة القرم. تقرير: عمر عبد اللطيف

المصدر: الجزيرة