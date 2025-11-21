نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الخميس- مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، يظهره وهو يلعب كرة القدم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المكتب البيضاوي.

بعد وقت قصير من مأدبة العشاء التي أقيمت في البيت الأبيض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نشر الرئيس المشهد الطريف على حسابه في منصة تروث سوشيال.

وأعرب ترامب عن ترحيبه برونالدو، قائلا إن حضوره يمثل شرفا كبيرا، مضيفا بابتسامة أن ابنه بارون من أشد المعجبين بالنجم البرتغالي، وأنه "يحترمه الآن أكثر بعد أن قدمه إليه".

ومن جهته، وجه النجم المخضرم، رونالدو، مهاجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال الشكر للرئيس الأميركي على استقباله في زيارة سريعة للاعب إلى البيت الأبيض.

ونشر رونالدو 3 صور تجمعه بزوجته جورجينا رودريغيز وكذلك ترامب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "شكرا سيدي الرئيس على دعوتك الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا".

وأضاف النجم البرتغالي "لكل منا قيمة ما ليقدمها، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".