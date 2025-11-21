الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا بشأن نووي إيران

تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بالتعاون الفوري فيما يتعلق بمنشآتها النووية ومخزونها من اليورانيوم المخصّب.

واعتُمد القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بأغلبية 19 صوتا، وينص القرار على مطالبة طهران بتعاون فوري وكامل مع الوكالة بخصوص المواقع النووية التي تعرضت للقصف في يونيو/حزيران الماضي، والمخزون من اليورانيوم المخصب الذي لم تتمكن الوكالة من التحقق منه منذ أشهر.