الغزيون يواجهون أزمة نقص الوقود والغاز ببدائل ضارة بالصحة

تتفاقم أزمة الوقود وغاز الطهي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، حيث يواجه السكان انعداما شبه تام لغاز الطهي والوقود، ما دفع السكان للبحث عن بدائل لطهي الطعام من خلال حرق النفايات، قد تسبب أمراضا خطيرة.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن استمرار منع الاحتلال دخول غاز الطهي والوقود دفع الغزيين إلى استخدام بدائل غير آمنة داخل خيامهم، ما أدى إلى تلوث الهواء والطعام، وفاقم من انتشار الأمراض التنفسية والمعدية.

