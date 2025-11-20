تصدرت واجهة الصراع.. ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة بابنوسة السودانية؟

تتصدر مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان جبهات القتال، بعد أن تحولت في الأسابيع الماضية إلى أهم نقاط الاشتباك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتحظى المدينة بمكانة إستراتيجية وتعد موقعا إستراتيجيا لخطوط السكك الحديدية بين دارفور وكردفان ووسط السودان وواحدا من أهم الممرات الحيوية في المنطقة. ومع استمرار المعارك وعمليات القصف المتبادل، غادر معظم السكان المدنيين بابنوسة، مما جعلها ساحة مفتوحة لمعارك الكر والفر.

المصدر: الجزيرة