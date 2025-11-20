الاحتلال الإسرائيلي يوسع سياسة هدم المنازل بالضفة الغربية

تتسع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية لتأخذ شكلين متوازيين يخدمان هدفا واحدا يتمثل في توسيع السيطرة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني.

فمن جهة، تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم عقابية تطول منازل فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ أو التخطيط لعمليات ضدها، ومن جهة أخرى، يتعمّد المستوطنون تنفيذ عمليات هدم وتخريب بشكل مباشر في المناطق المصنفة (ج) في إطار التوسع الاستيطاني المتصاعد في المنطقة.