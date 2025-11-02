تفاصيل الخريطة الميدانية في السودان

يلاحق الموت المدنيين في السودان، فلا مكان آمنا لهم في الولايات التي تشهد ارتفاعا في شدة القتال أو تلك التي تدخلها قوات الدعم السريع.

وتقول منظمات أممية إن الآلاف قتلوا أو اختفى أي أثر لهم في مدينة الفاشر وتتحدث عن إعدامات ميدانية لم ينج منها النساء والأطفال.

وتحكم قوات الدعم السريع سيطرتها على غالبية الولايات الغربية في السودان وتمسك بحزام يمتد من شمال دارفور ويمر عبر كامل ولايات دارفور، و يعني هذا إستراتيجيا أن جزءا من الحدود الغربية مع ليبيا وكامل الخط الحدودي مع تشاد وأفريقيا الوسطى وجزء من الحدود مع جنوب السودان باتت تحت سيطرتها.

تقرير: سلام خضر