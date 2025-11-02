الجزيرة ترصد وضع النازحين في مخيم بمدينة الدبة بالولاية الشمالية

يعاني النازحون القادمون من كردفان ودارفور في محطة انتظار داخل مدينة الدبة بالولاية الشمالية، شمالي السودان، من أوضاع صعبة بعد رحلة نزوح امتدت أسبوعا.

وتؤوي مدينة الدبة أكثر من 4 آلاف نازح من إقليمي دارفور وكردفان، بينما تتوقع الحكومة المحلية موجة نزوح كبيرة خلال الساعات القادمة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر. مراسل الجزيرة أسامة السيد أحمد رصد أوضاع النازحين في محطتهم الانتقالية في مدينة الدبة.

المصدر: الجزيرة