الجرائم ضد الصحفيين.. ملف شيرين أبو عاقلة يعود للواجهة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يعاد ملف مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى الواجهة بعد تصريحات لأحد أعضاء الإدارة الأميركية السابقة العقيد المتقاعد ستيف غابافيكس.

عبّر العقيد المتقاعد ستيف غابافيكس الذي شارك في التحقيق في قتل شيرين -لصحيفة نيويورك تايمز قبل أيام- عن مخاوفه من أن الإدارة الأميركية تساهلت وخففت نتائج التحقيق إرضاء لإسرائيل. تقرير: صهيب العصا

المصدر: الجزيرة