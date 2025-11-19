السجاد الفلسطيني.. إرث فني يزين أسواق القدس منذ قرون

قال غسان عابدين نائب رئيس لجنة تجار الصناعات الحرفية واليدوية بالقدس إن المدينة تعتمد بشكل أساسي على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، مشيرا إلى أن النشاط السياحي يشكل ما يقارب 70% من الحركة التجارية فيها.

وأوضح عابدين -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن العديد من أبناء المدينة اتجهوا إلى تخصصات متعلقة بالسياحة والحرف اليدوية، إذ تضم البلدة القديمة نحو 17 حرفة يدوية متوارثة منذ قرون، منها الخزف، والأعمال الخشبية، والزجاج، والتطريز الفلسطيني، وصناعة السجاد.

وبيّن أن صناعة السجاد الفلسطيني تميّزت بجمالها اليدوي ودقتها العالية، واشتهرت بها مناطق بدوية وقروية مثل بلدة السموع جنوب الخليل حيث برزت منذ القرن الـ17 وأصبحت رمزا للتراث الفلسطيني.

وأشار عابدين إلى أن القدس تُعد مركزا لتجارة السجاد من مختلف أنحاء العالم، حيث تتوفر فيها قطع من إيران وأفغانستان وسمرقند وسوريا والعراق، لافتا إلى أن السجاد الإيراني المصنوع من الحرير الطبيعي يُعد من أجود الأنواع وأكثرها شهرة عالميا.

وأكد عابدين على أهمية الحفاظ على الحرف اليدوية الفلسطينية ودعم العاملين فيها، بوصفها جزءا أصيلا من هوية القدس وتراثها الثقافي العريق.