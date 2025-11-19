ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية اعتبارا من 2026 بنظام يجمع بين الطوعية والإلزام

تعود الخدمة العسكرية مجددًا في ألمانيا، بدءا من عام 2026، بنظام يجمع بين الطوعية والإلزام.

وسيطلب من كل شاب يبلغ 18 عامًا تعبئة استبيان لتحديد مدى استعداده، في خطوة تهدف لتجهيز البلاد لمواجهة أي طارئ محتمل. ويثير القرار جدلا بين العسكريين وشريحة واسعة من المواطنين، الذين يشعرون بالقلق من تصاعد التوترات في أوروبا واقتراب الحرب من أراضيهم. تقرير: أيمن الزبير

المصدر: الجزيرة