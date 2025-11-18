عائلات المعتقلين السياسيين في تونس يتظاهرون بسبب تأجيل المحكمة

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، إلى جلسة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل بشأن هذا الملف بعد دخول عدد من المعتقلين في إضراب عن الطعام وحديث هيئة الدفاع عن تدهور الوضع الصحي للمعتقل جوهر بن مبارك وهو ما نفته وزيرة العدل. تقرير: ميساء فطناسي

المصدر: الجزيرة