مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.. واشنطن تسعى لنيل تأييد مجلس الأمن وإسرائيل تتحفظ

تطرح واشنطن على مجلس الأمن مشروع قرارها المعدل بشأن خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على غزة.

وتسعى الإدارة الأميركية للحصول على تأييد من مجلس الأمن يمنح حصانة لخطة ترامب، خصوصا ما يتعلق بمجلس السلام الانتقالي ونشر قوة استقرار دولية ونزع سلاح غزة. وتبدي إسرائيل من جهتها تحفظا على مشروع القرار وتضغط لنيل ورقة تفاهمات مع واشنطن تمنحها حرية العمل العسكري في غزة حتى بعد نشر القوة الدولية.

تقرير: نسيبة موسى