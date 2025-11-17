طائرات مستأجرة تنقل مئات الغزيين إلى وجهات متعددة حول العالم ما القصة؟

كشفت صحيفة هآرتس أن طائرات مستأجرة أقلعت من مطار رامون قرب إيلات خلال الأشهر الأخيرة لنقل مئات الغزيين إلى وجهات متعددة حول العالم.

وقالت الصحيفة عمليات الإجلاء نُظمت من قبل منظمة مجهولة تسمى المجد، ويقف وراءها تومر جانار ليند الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية. وبحسب صحيفة هآرتس فإن مديرية الهجرة الطوعية، المُنشأة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كلّفت الجمعية بتنسيق مغادرة الغزيين مع منسق أعمال الحكومة في المناطق.

تقرير: نسيبة موسى