ما تفاصيل الصراع شرق الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها؟

مزيج من إرث الاستعمار البلجيكي وإخفاقات الدولة المركزية في حفظ التوازنات مع الأعراق المختلفة في أحد أكبر دول أفريقيا مساحة.

وقد أنتج هذا صراعا معقدا شرق هذه الجمهورية التي لم تعرف السلام منذ الاستقلال عام 1960. وفي 18 مارس/آذار الماضي جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسيْ رواندا والكونغو الديمقراطية في لقاء وصف بالتاريخي أرسى مساريْ سلام في منطقة البحيرات العظمى: الأول بين الدولتين (في واشنطن) والثاني (في الدوحة) كونغولي داخلي.

تقرير: سلام خضر