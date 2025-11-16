بسبب الأمطار.. آلاف العائلات تقف عاجزة أمام تدفق مياه البحر بغزة

على شاطئ خان يونس، تقف آلاف العائلات عاجزة أمام تدفق مياه البحر مع أول منخفض جوي يضرب القطاع الفلسطيني.

سواتر ترابية يٌقيمها النازحون خشية الغرق أو أن تجرف الأمواج خيامهم مع امتداد البحر في ساعات الليل. ورغم تصاعد نداءات الاستغاثة، يستمر تتعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال التجهيزات الأساسية، من الخيام والمنازل المتنقلة، مما يفاقم معاناة آلاف العائلات التي تواجه شتاءً قاسيا.

تقرير: رامي أبو طعيمة