الجزيرة نت ترصد أجواء "القمة الإنسانية لأجل غزة" بإسطنبول

وقد رصدت كاميرا الجزيرة نت أجواء "القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة" في مدينة إسطنبول، والتي دعت في بيانها الختامي لإنشاء مركز تنسيق دولي بإشراف تركيا وقطر ومصر والأردن وبمشاركة مؤسسات من المجتمع المحلي في غزّة لضمان إيصال المساعدات بسرعة وأمان.

وناقشت القمة -التي انطلقت الثلاثاء الماضي -بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة وجمعية تُعنى بالشأن الإنساني والإغاثي- ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في القطاع الفلسطيني، قبل أن تختتم بجلسة عامة لإعلان التوصيات.