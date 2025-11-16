إعلان "لوك أويل" القوة القاهرة يفاقم مخاوف العراق بشأن مستقبل إنتاج النفط

تتزايد المخاوف في العراق من تداعيات إعلان شركة لوك أويل الروسية (أحد أبرز المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي) حالة القوة القاهرة في حقل “غرب القرنة 2” نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ويمثل توقف الإنتاج في هذا الحقل خسائر مباشرة للشركة، إضافة إلى خسارة العراق أحد أهم حقوله النفطية التي يعوّل عليها في خططه لرفع مستوى الإنتاج خلال السنوات المقبلة. تقرير: عمار طيبي

المصدر: الجزيرة