أكثر من 150 فلسطينيا من غزة يصلون جنوب أفريقيا عبر رحلات غامضة.. ما القصة؟

وصل أكثر من 150 فلسطينيا إلى دولة جنوب أفريقيا هربا من نيران الحرب في غزة.

وتم هذا عبر رحلات غير عادية تطرح الكثير من التساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراءها. ويتعلق الأمر بمنظمة غير مسجلة تدعى "المجد أوروبا" تربطها علاقات مشبوهة مع الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الاستخباراتية التي تنظم رحلات للغزيين مقابل آلاف الدولارات. فهل هذه المنظمة إحدى أدوات الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ غزة من أهلها؟

تقرير: فهميدة ميلر