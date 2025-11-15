فلسطيني يروي للجزيرة قصة نجاته بعد قصف منزل عائلته في غزة

محمد جحا، فلسطيني من غزة، ظنه الناس شهيدا بعد القصف الإسرائيلي على المنزل الذي كان يؤوي عائلته في حي التفاح، في ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي أودى بحياة نحو 100 فرد من عائلته.

وقبل دفنه بلحظات، تبين أنه لا يزال حيا، فنقل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة استمرت 3 أشهر، وحين أفاق، علم أن معظم أفراد عائلته قد أبيدوا، ولم يتبق منهم سوى شقيقته. وحتى اليوم، لا يزال عاجزا عن انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بسبب وجود رفاتهم في منطقة خطيرة خلف الخط الأصفر.

