شاهد.. حكم يعيش كابوسا خلال مباراة بسبب الأمطار

وقع حكم مساعد ضحية موقف طريف خلال مباراة بإحدى البطولات في إنجلترا، إذ حوّلت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة في ضواحي مدينة مانشستر، ليلته إلى كابوس.

وانتهى الأمر بالحكم المساعد لمباراة ستوكبورت كاونتي وويغان ضمن بطولة كأس رابطة الدوريات الإنجلزية (EFL Trophy)، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب إدغلي بارك معقل الأول، غارقا بالماء تماما.

واضطر الحكم المساعد إلى المرور عدة مرات خلال المباراة، من تحت سيل من المياه يتدفق من سقف أحد المدرجات وقد حاول مرارا تفادي سقوط المياه عليه بخطوات جانبية لكن دون فائدة على حد تعبير صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتفاعل المشجعون على المدرجات مع الحكم بطريقة فكاهية، إذ علت ضحكات الجمهور في كل مرة كان فيها أولدهام يمر من تحت الماء.

أما شبكة "سكاي سبورتس" فقد علّقت بدورها على الفيديو بالقول "لا بد أن تشعروا بالأسف تجاه الحكم المساعد، فالطقس كان قاسيا حقا".

وانهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي فقد كتب أحدهم "كان عليه استخدام الشامبو"، بينما أشاد آخر بالحكم بقوله "هذا هو الإخلاص في العمل حقا"، وعلّق ثالث "أضحكني الموقف، لكن أحسنت يا لينو، حكم محترف بامتياز".

يُذكر أن حكم الساحة سكوت أولدهام قرر إيقاف المباراة لبعض الوقت لسوء أرضية الملعب بسبب الأمطار الغزيرة، قبل أن يتم استئنافها بعد أكثر من نصف ساعة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحسم ستوكبورت كاونتي النتيجة لصالحه بركلات الترجيح، ليحصل على نقطة إضافية.

يُذكر أن نظام البطولة يفرض وجود فائز حتى في دور المجموعات، لذا تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي منحت الفريق الفائز النقطة الثانية.